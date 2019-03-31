Türkiye Sandık Başında
21 dakika önce
- Oy pusulalarının sayımı ve sandık görevlilerinin ant içmesi Seçmenlerin oy kullanması Seçmen Vecni Güler ie röportaj MALATYA - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı.
- Oy pusulalarının sayımı ve sandık görevlilerinin ant içmesi
Seçmenlerin oy kullanması
Seçmen Vecni Güler ie röportaj MALATYA - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:51 Kaynak: AA
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