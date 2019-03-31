Türkiye Sandık Başında

- Oy kullanma işlemi için yapılan hazırlıklar Oy kullanma işlemi GÜMÜŞHANE - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

- Oy kullanma işlemi için yapılan hazırlıklar

Oy kullanma işlemi GÜMÜŞHANE - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

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