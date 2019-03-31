Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

- Seçim sandıklarından detaylar Hazırlıkların yapılmasından detaylar Vatandaşların oy kullanma işlemlerinden detaylar Türkiye sandık başında Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

- Seçim sandıklarından detaylar
Hazırlıkların yapılmasından detaylar
Vatandaşların oy kullanma işlemlerinden detaylar Türkiye sandık başında
Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Bitlis, Türkiye, Güncel
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