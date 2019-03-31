Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
- Seçim sandıklarından detaylar Hazırlıkların yapılmasından detaylar Vatandaşların oy kullanma işlemlerinden detaylar Türkiye sandık başında Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
- Seçim sandıklarından detaylar
Hazırlıkların yapılmasından detaylar
Vatandaşların oy kullanma işlemlerinden detaylar Türkiye
sandık başında Bitlis
'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
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