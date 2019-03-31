Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy vermeye başladı.

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İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy vermeye başladı.

Saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başlayan İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy veriyor.

İzmir'de oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen 10 bin 142 sandıkta oy kullanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4'ü bağımsız 12 aday yarışıyor. İzmirliler ayrıca 30 ilçede toplamda 16'sı bağımsız 235 aday için oy kullanıyor.

Diğer iller

İzmir gibi büyükşehir olan Aydın, Denizli ve Manisa'nın yanı sıra Uşak'ta da oy verme işlemi başladı. Uşak'ta seçmenler büyükşehirlerden farklı olarak "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için de oy kullanacak.

Aydın'da 820 bin 708, Denizli'de 754 bin 368, Manisa'da 1 milyon 52 bin 970 Uşak'ta ise 268 bin 275 seçmen sandık başına gidiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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