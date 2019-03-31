Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

-AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın okula gelmesi -Vatandaşların oylarını kullanması AĞRI - Ağrı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

- AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın okula gelmesi
-Vatandaşların oylarını kullanması AĞRI - Ağrı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:23 Kaynak: AA

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