Türkiye Sandık Başında

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-AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın okula gelmesi -Vatandaşların oylarını kullanması AĞRI - Ağrı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
- AK Parti Ağrı
Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
'ın okula gelmesi
-Vatandaşların oylarını kullanması AĞRI - Ağrı'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:23 Kaynak: AA
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