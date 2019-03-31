Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
- Seçmenlerin oy kullanma işlemi Bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi HAKKARİ - Hakkari'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
- Seçmenlerin oy kullanma işlemi
Bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi HAKKARİ - Hakkari
'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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