Son Dakika Haberleri: Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

1 saat önce

31 Mart yerel seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

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31 Mart yerel seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:27 

Ekonomi
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