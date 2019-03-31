Türkiye sandık başında

31 Mart yerel seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

31 Mart yerel seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

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Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında

Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler