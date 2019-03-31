Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
- Sandıkların sıcak mühürle kapatılması Vatandaşların oy kullanması BİNGÖL - Bingöl'de vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
- Sandıkların sıcak mühürle kapatılması
Vatandaşların oy kullanması BİNGÖL - Bingöl
'de vatandaşlar Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:36 Kaynak: AA
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
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