Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladıOkullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

Oy kullanacakları okulların önüne gelen seçmenler, saat 08.00'den itibaren oylarını kullanıyor.

-Vali Canalp oyunu kullandı

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp oylarını kullanmak üzere Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na geldi.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp oylarını 1091 numaralı sandıkta kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Sabah, Edirne, Güncel
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