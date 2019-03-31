Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladıOkullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.
EDİRNE (AA) - Edirne
'de 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.
Oy kullanacakları okulların önüne gelen seçmenler, saat 08.00'den itibaren oylarını kullanıyor.
-Vali Canalp oyunu kullandı
Edirne Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Ayten Canalp oylarını kullanmak üzere Kırkpınar
Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na geldi.
Sandık görevlilerine başarı dileyen Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp oylarını 1091 numaralı sandıkta kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA
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