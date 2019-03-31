Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

55 dakika önce

-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar -Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması -Oy kullanan vatandaşlar Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar
-Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması
-Oy kullanan vatandaşlar
Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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