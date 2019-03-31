Türkiye Sandık Başında
55 dakika önce
-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar -Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması -Oy kullanan vatandaşlar Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar
-Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması
-Oy kullanan vatandaşlar Kayseri
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA
Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
Kusurlu Mal Satan İmalatçı ve İthalatçı Tazminat Ödeyecek
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler