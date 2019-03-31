Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

38 dakika önce

- Vatandaşların oy kullanması RİZE - Rize'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.

- Vatandaşların oy kullanması RİZE - Rize'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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