Türkiye Sandık Başında
22 dakika önce
- Pusula ve zarfların hazırlıkları yapılması Okul girişinden detay Vatandaşların oy kullanması ANTALYA - Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
- Pusula ve zarfların hazırlıkları yapılması
Okul girişinden detay
Vatandaşların oy kullanması ANTALYA - Antalya
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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