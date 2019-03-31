Türkiye Sandık Başında
4 dakika önce
- Sandık görevlilerinin hazırlıklarından detaylar Oy pusulalarının sayılması Sırada bekleyen vatandaşlar Vatandaşların oyunu kullanması MANİSA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.
- Sandık görevlilerinin hazırlıklarından detaylar
Oy pusulalarının sayılması
Sırada bekleyen vatandaşlar
Vatandaşların oyunu kullanması MANİSA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Manisa'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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