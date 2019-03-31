Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
- Mehmet İçkale Ortaokulu binasından görünü Sandık görevlilerinin çalışmalarından detaylar Oy pusulalarının mühürlenmesi Oy kullanmaya gelen vatandaşlar Oy kullanan vatandaşlardan görüntüler ANKARA - Ankara'da, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.
- Mehmet İçkale Ortaokulu binasından görünü
Sandık görevlilerinin çalışmalarından detaylar
Oy pusulalarının mühürlenmesi
Oy kullanmaya gelen vatandaşlar
Oy kullanan vatandaşlardan görüntüler ANKARA - Ankara
'da, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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