Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentte 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanmasının beklendiğini bildirdi.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentte 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanmasının beklendiğini bildirdi.

Vali Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile geldiği Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu "1111" nolu sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya'da seçim kampanyası döneminde demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, bu davranışlarından dolayı seçime giren tüm adayları kutlayarak, seçimlerin hayırlar getirmesini diledi.

Kentte seçimlerden dolayı 9 bin 750 güvenlik görevlisinin her türlü tedbiri aldığını anlatan Karaloğlu, "Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmeniz 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak 57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]