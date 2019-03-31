Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentte 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanmasının beklendiğini bildirdi.
Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla kentte 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanmasının beklendiğini bildirdi. Vali Karaloğlu
, eşi Sevim Karaloğlu ile geldiği Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde oyunu "1111" nolu sandıkta kullandı.
Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya'da seçim kampanyası döneminde demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olduğunu söyledi.
Vali Karaloğlu, bu davranışlarından dolayı seçime giren tüm adayları kutlayarak, seçimlerin hayırlar getirmesini diledi.
Kentte seçimlerden dolayı 9 bin 750 güvenlik görevlisinin her türlü tedbiri aldığını anlatan Karaloğlu, "Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmeniz 5 bin 457 sandıkta ve bin 24 sandık bölgesinde oy kullanacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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