Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
- Yedi Ocak İlkokulu'nun dış görüntüsü Vatandaşların oy kullanması OSMANİYE - Osmaniye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.
- Yedi Ocak İlkokulu'nun dış görüntüsü
Vatandaşların oy kullanması OSMANİYE - Osmaniye
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin ilkokulu okuduğu Yedi Ocak İlkokulu'nda vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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