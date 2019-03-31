Türkiye Sandık Başında
53 dakika önce
- Vatandaşların oy kullanmak için okula gelmeleri Vatandaşların oylarını kullanması NİĞDE - Niğde'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.
- Vatandaşların oy kullanmak için okula gelmeleri
Vatandaşların oylarını kullanması NİĞDE - Niğde
'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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