Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

53 dakika önce

- Vatandaşların oy kullanmak için okula gelmeleri Vatandaşların oylarını kullanması NİĞDE - Niğde'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

- Vatandaşların oy kullanmak için okula gelmeleri
Vatandaşların oylarını kullanması NİĞDE - Niğde'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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