Türkiye Sandık Başında
38 dakika önce
-Seçmenin oyunu kullanması SAMSUN - Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
-Seçmenin oyunu kullanması SAMSUN - Samsun
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemleri başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:40 Kaynak: AA
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