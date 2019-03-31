Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

21 dakika önce

-Vatandaşların oy kullanması -Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın okuldan çıkışı31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

-Vatandaşların oy kullanması
-Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın okuldan çıkışı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 7.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Ahmet Arslan, Güncel
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