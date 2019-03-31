Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

20 dakika önce

Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye başladı.

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Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Yozgat'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy vermeye başladı.

Kayseri'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı kentte vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okulların önünde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kayseri'de 3 bin 183 sandıkta 956 bin 149 seçmen oy kullanacak.

Kırıkkale

Kırıkkale il genelinde 749 sandıkta 205 bin 149 seçmen oy verecek.

Kentte 10 seyyar sandıkta, 83 engelli, yaşlı ve hasta seçmen evlerinde oy kullandı.

Yenimahalle'de oturan 85 yaşındaki Mustafa ve 80 yaşındaki eşi Elif Başer de evlerinde, İl Seçim Kurulu yetkililerince getirilen sandığa oyunu attı.

Mustafa Başer, AA muhabirine, "Memleket, millet ve Müslüman alemi için hayırlı uğurlu olsun. Seyyar sandık uygulamasından çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Niğde

Niğde'de de vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor.

Kentte 850 sandıkta 248 bin 579 seçmen oy kullanacak.

Yozgat

Yozgat'ta oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okullara geldi.

Öte yandan, sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi.


Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla sandık başına gelen Nazmi Aysan, oyunu kullandı.

Kentte bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Kırıkkale, Kayseri, Güncel
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