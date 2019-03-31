Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında (3)

Türkiye Sandık Başında (3)

3 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 07.00'de oy kullanmaya başladı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 07.00'de oy kullanmaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:08 Kaynak: AA

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