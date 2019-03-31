Türkiye Sandık Başında (3)

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3 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 07.00'de oy kullanmaya başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar 07.00'de oy kullanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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