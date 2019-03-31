Türkiye Sandık Başında

MARDİN/ 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mardin
'in Kızıltepe
ilçesi ve Şırnak
'ta bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı.
Kızıltepe ilçesinin Suriye
sınırına yakın kırsal Kılduman ve Dikmen
mahallelerinde üzerlerine beyaz fistan giyinen, başlarına puşi takan vatandaşlar sandık başına gitti.
Kılduman Mahallesi sakinlerinden Zeynettin Zemur, yaptığı açıklamada, güzel bir seçim geçirmeyi dilediklerini söyledi.
"Köylülerimiz yöresel kıyafetleriyle geliyor. Oyumuzu kullanıyoruz. Sıkıntısız bir seçim diliyoruz." diyen Zemur, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Dikmen Mahallesi'nde yöresel kıyafetiyle oy kullanmaya gelen İsmail Karaaslan, seçimin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.
Şırnak
Şırnak'ta da 285 bin 753 seçmenin 995 sandıkta saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Atatürk
Mahallesi'ndeki Şırnak Lisesine bazı yaşlı seçmenin yakınlarının desteğiyle oy kullanmaya geldiği, bazılarının ise yöresel kıyafet giydiği görüldü.
Oy kullanan vatandaşlardan Aysel Gültekin, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.