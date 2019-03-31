Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, oyunu kullandı.

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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, oyunu kullandı.

Oyunu kullanacağı Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu'na gelen AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, eşi Sevcan, oğulları İlker ve Oğuzhan Zorluoğlu ile oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zorluoğlu, "Karşılıklı hoşgörü ve anlayışlı bir seçim kampanyası sürecinden sonra bugün demokrasinin bayram günü esasında." dedi.

Zorluoğlu, seçimlerin hem Trabzon hem de Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Trabzon'da yaklaşık 595 bin seçmen, 2 bin 232 sandıkta oy kullandı. Şu ana kadar kayda değer bir hadise olmadan oy kullanılıyor. Barış ve huzur ortamında saygı, sevgi anlayışıyla birlikte sandıktan hangi parti çıkarsa milletimizin bir tercihi olarak saygı göreceğini düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Türkiye, AK Parti, Trabzon, Güncel
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