Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

48 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Nayir, eşi Münevver Nayir ile geldiği Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda "2255" numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Nayir, seçimlerin sorunsuz ilerlediğini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 710 bin seçmenin, 2 bin 300 civarında sandıkta oy kullandığını belirterek, "İnşallah kazasız belasız Sakarya'mıza yakışır tarzda bu sınavı da atlatmış olacağız. Şimdiden hem ilimize hem de ülkemize seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Nayir, seçim görevlilerine kolaylıklar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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