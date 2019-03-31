Türkiye Sandık Başında

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Adıyaman
, Gaziantep
, Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
, Malatya
ve Kilis
'te hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.
Adıyaman, Bahçelievler Mahallesi
'nde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Kadriye Şaşmaz (74) görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.
Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamadığını, devletin sağladığı bu imkandan faydalanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getirdiğini belirtti. Şaşmaz, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Sandık görevlileri, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Sevim Yıldız ve eşi bedensel engelli Mehmet Yıldız
'ın oyunu kullanabilmesi için de sandığı evlerine götürdü.
Adıyaman'da geçirdiği trafik kazası sonrası sağ ayağını kaybeden İslim Acar ise tekerlekli sandalyeyle Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ne gelerek oyunu kullandı.
Eşi Murat Acar'ın yardımıyla okula gelip vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Acar, "Oyumu kullandım. Vatan ve millete hayırlı olsun. Eşime de ayrıca bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim." dedi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta ayağından ameliyat edilen bir vatandaş, ambulansla oy kullanmaya getirildi. Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde ameliyat edilen Duruş Pak (44), oy kullanması için 112 Acil Servis
ambulansıyla Dulkadiroğlu
ilçesindeki Fatih
İlkokuluna götürüldü.
Sedyeyle taşınarak oyunu kullanan Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağının kırılması sonucu ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun, yoksa nasıl oy kullanmaya gelecektik." diye konuştu.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da yürümekte zorlanan 88 yaşındaki bir kadın, yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya getirildi. Merkez Eyyübiye
ilçesindeki Osmanlı Mahallesi
'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı olarak yürüyemeyen Fatma Çiftçi
tekerlekli sandalyeyle, oğlu ve torununun yardımıyla Ömer Nasuhi Bilmen
Ortaokulu'na geldi.
Oyunu burada kullanan yaşlı kadının oğlu Salih Çiftçi
, demokrasiye sahip çıkmak adına tüm zorluklara rağmen annesini sandığa getirdiklerini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Siverek
ilçesinde ise engelli olduğu için evden çıkamayan Ali Yediveren ise "seyyar sandık" uygulaması sayesinde evine gelen görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.
Yediveren, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.
Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Engellileri Dairesi Başkanlığınca oluşturulan 7 ekip, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, "seyyar sandık" uygulamasından yararlanamayan ya da başvuru tarihini kaçıran engelli ve yaşlıların oy kullanacağı okula gitmelerine yardımcı oluyor.
Ekipler, tekerlekli sandalye taşıyabilen özel araçla, astım hastası olan 73 yaşındaki Sabiha Karaca'yı Binevler Mahallesi
'ndeki evinden alarak, oy kullanacağı Bahattin Kayalı
İlkokuluna getirdi. Tekerlekli sandalye ile taşınan Karaca, oyunu kullandıktan sonra tekrar evine bırakıldı.
Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye hizmetinden memnun kaldığını belirterek, "Çok güzel düşünmüşler. Yaşlılar için çok güzel bir şey. Oyumuzu kullandık, demokrasiye katkıda bulunduk." diye konuştu.
Öte yandan kent merkezinde 14 "seyyar sandık" uygulaması kapsamında, 14 seçmenin oy kullandığı öğrenildi.
Gaziantep'in İslahiye
oturan 93 yaşındaki Gülizar Özbal Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evine getirilen seyyar sandıkta oy verdi.
Oyunu besmele çekerek kullanan Özbal seçimlerin hayırlı olmasını diledi. İslahiye ilçesinde 4 seçmenin evlerinde oy kullandığı öğrenildi.
Kilis
Kilis'te tekerlekli sandalyede yakınlarının aracıyla oy kullanmaya gelen 77 yaşındaki kadın, merdivenleri çıkamayınca sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanabildi.
Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan ve yürüyemeyen Aysel Aslan, tekerlekli sandalyeyle, yakınlarının yardımıyla Mehmet Zelzele Fen Lisesine geldi.
Aslan, tercihini yapmak için 2. kattaki 1079 No'lu sandığa çıkamayınca yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince sedyeye alınarak sandığa çıkarılan Aslan, oyunu kullanmasının ardından yine sağlık ekiplerince aracına kadar taşındı.
Malatya
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Malatya'nın Darende
ilçesinde, sakatlığı, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen 3 seçmen, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.
İlçenin Heyiketeği Mahallesi'nde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve ellerini kullanamayan Dursun Budak (70) görevliler tarafından evine getirilen sandıkta oyunu kullandı.
Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada hava şartları ve engeli nedeniyle 1 kilometre uzaktaki okula gidemediğini belirterek, "Devletimizin sağladığı bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür ederim. Evimde vatandaşlık görevimi yaptım. Çok mutluyum. İnşallah devletimiz ve ilçemiz için hayırlısı olur." dedi.
İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki sosyal konutlarda, geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen Hacı Bayram Yıldırım
(65) da evine getirilen "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oyunu kullandı.
Yıldırım, yetkililere teşekkür ederek eskiden böyle bir hizmetin olmadığını söyledi.