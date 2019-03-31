Türkiye Sandık Başında
39 dakika önce
Artvin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.
Artvin
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.
Artvin'de il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtarlık için saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.
Artvin merkez ve ilçelerinde kurulan 660 sandıkta 136 bin 916 seçmen sandığa gidecek.
Kentte oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Oyunu Karadeniz
Bakır İlkokulunda 1003 nolu sandıkta kullanan AK Parti
Artvin Milletvekili
Ertunç Erkan Balta
, seçimlerin Türkiye
ve Artvin'e hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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