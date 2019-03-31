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Türkiye Sandık Başında

38 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle oy kullanmaya gitti.

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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle oy kullanmaya gitti.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde oy kullanmak üzere Ulupamir İlköğretim Okuluna geldi.

Geleneksel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı.

Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her seçimde geleneksel kıyafetlerini giyerek oy kullandıklarını söyledi.

Kırgız Türkleri olarak kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Koşar, "Tüm vatandaşlarımız geleneksel kıyafetleriyle oylarını kullanıyor. Bugün yapılan yerel seçim ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bütün memlekette bu seçim huzur içerisinde geçer." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:14 Kaynak: AA

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