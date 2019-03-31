Türkiye Sandık Başında

Muğla Valisi Esengül Civelek, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız huzur içinde oylarını kullanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımız huzur içinde oylarını kullanıyor." dedi.





Muğla'da, 726 bin 123 seçmen 2 bin 386 sandıkta, il ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için oy kullanıyor.



Vali Civelek, oyunu kullanmak için Menteşe ilçesindeki Kocamustafendi İlkokuluna geldi. 1240 numaralı sandıkta oyunu kullanan Civelek, seçimlerin millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.





Muğla genelinde şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktaran Civelek, vatandaşların sandık başına gelerek demokratik hakkını kullandığını belirtti.



Civelek, "Vatandaşlarımız huzur içinde oylarını kullanıyor." diye konuştu.





Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Düğerek Şehit İbrahim Karaoğlan Ortaokulunda oyunu kullandı. Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının Muğla'ya yakışır şekilde gerçekleştiğini bildirdi.



Seçim çalışmalarında toplumu rahatsız edecek, bölecek, gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadığını vurgulayan Gürün, "İnsanlar düşüncelerini değerlendirecek, sonunda sandığa onu yansıtacak. Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplumun bu seçimden sonra birbirlerine kenetlenerek tek yürek olup sorunları konuşa konuşa, danışa danışa çözmesini istiyorum." dedi.





Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ise oyunu Menteşe Şehit Ziya Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.





Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Hıdır, Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir demokratik seçim gerçekleştiğini söyledi.





En üst düzeyde katılımın sağlanacağı bir seçim olmasını dileyen Hıdır, "Seçim döneminde yaptığımız çalışmalarda Muğla olarak, centilmenliği, medeni ilişkilerimizi en üst düzeyde muhafaza ettik. Bu güzel ortam sandığa da yansıyacaktır. Akşam hep birlikte milli iradenin en güzel şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Muğla halkı önümüzdeki beş yılının tercihini en güzel adaydan yana yapacaktır. Kim çıkarsa şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Muğla'da sabah erken saatlerinden itibaren vatandaşların sandık başına gitmeleri nedeniyle zaman zaman okullarda sıra oluştu.



Görme ve bedensel engelli bazı vatandaşlar, yakınlarının yardımıyla oy kullanacakları okullara geldi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla getirilerek, oy kullanacakları salonlara tekerlekli sandalye ya da sedyeyle çıkarıldı.

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