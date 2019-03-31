Türkiye Sandık Başında

Şanlıurfa
'da karaciğer nakli olan 71 yaşındaki Zülfiye Karakeçili
, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı. Merkez Eyyübiye
ilçesinin Direkli Mahallesi'nde oğlu Mustafa Karakeçili ile birlikte yaşayan Zülfiye Karakeçili, bir süre önce karaciğer yetmezliği nedeniyle doku nakli oldu.
Rahatsızlığı nedeniyle sandık başına gidemeyen Karakeçili'nin oyunu kullanması için yakınları, İl Sağlık Müdürlüğü
yetkililerinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, Karakeçili'yi ambulansla aynı mahallede bulunan Direkli İlkokuluna götürdü. Karakeçili, 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sağlık ekiplerinin refakat ettiği Karakeçili, oyunu kullandıktan sonra evine götürüldü.
Mustafa Karakeçili, yaptığı açıklamada, bir süre önce karaciğer nakli olan annesinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Oy kullanmak vatandaşlık görevi, hepimiz buna dikkat ediyoruz. Annem de oyunu kullanmak istedi. Sağ olsunlar, sağlık ekipleri bize yardımcı oldu. Annem oyunu sorunsuz kullandı. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.