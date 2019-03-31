Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu ilçesinde oy kullandı.

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AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu ilçesinde oy kullandı.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde 1104 nolu sandıkta, Aksoy da 1103 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olmasını dilerken, adaylara da teşekkür etti.

Güneş de seçimin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Dün kendilerinin konuştuğunu belirten Güneş, bugün de halkın konuştuğunu kaydetti.

Aksoy da seçimlerin hayırı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:09 Kaynak: AA

AK Parti, Safranbolu, Güncel
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