Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
Bolu Valisi Ahmet Ümit, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda 1040 numaralı sandıkta eşi Şengül Ümit ile oy kullanan Vali Ümit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede ve Bolu'da demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

Vali Ümit, oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatarak, "Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ufak tefek kişiler arasında tartışmaların dışında bir şey olmadı. Çıkan tartışmalara da hemen müdahale edildi." diye konuştu.

Seçim sürecinin problemsiz tamamlanması temennisinde bulunan Ümit, "Bütün seçmenlerimizin özgür iradeleriyle ve rahat bir şekilde sandıklarına ulaşmalarını ve oylarını kullanmalarını sağlıyoruz. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Bolu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:38:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]