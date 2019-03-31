Türkiye Sandık Başında

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.



Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda 1040 numaralı sandıkta eşi Şengül Ümit ile oy kullanan Vali Ümit, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede ve Bolu'da demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.



Vali Ümit, oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatarak, "Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ufak tefek kişiler arasında tartışmaların dışında bir şey olmadı. Çıkan tartışmalara da hemen müdahale edildi." diye konuştu.



Seçim sürecinin problemsiz tamamlanması temennisinde bulunan Ümit, "Bütün seçmenlerimizin özgür iradeleriyle ve rahat bir şekilde sandıklarına ulaşmalarını ve oylarını kullanmalarını sağlıyoruz. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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