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Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bir demokrasi şöleni içinde geçmesi için seçim süreci boyunca gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bir demokrasi şöleni içinde geçmesi için seçim süreci boyunca gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Seçmen kütüklerine kayıtlı 651 bin 356 vatandaşın bulunduğu Eskişehir'de, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların belirlenmesi için 2 bin 227 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesine gelen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, 1062 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Vali Çakacak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'de oy verme işleminin sorunsuz başladığını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin adeta bayramı ve şöleni olduğunu belirten Çakacak, "Seçimlerin bir demokrasi şöleni halinde geçmesi için Valilik olarak seçim süreci boyunca gerekli tedbirlerimizi aldık. İlimiz genelindeki 578 okul veya binadaki, 2 bin 227 sandıkta oy kullanacak 651 bin 356 vatandaşımızın rahatça oy kullanma mekanlarına gelerek özgür iradelerini sandığa yansıtabilmelerini temin için bütün tedbirlerimizi aldık. Emniyet ve jandarmamızdan toplam 3 bin 437 personelimizi görevlendirdik." dedi.

Eskişehir halkının yüksek bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu vurgulayan Çakacak, seçimlerin vatandaşlara yakışacak bir şekilde huzur ve güven içinde tamamlanmasını temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel
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