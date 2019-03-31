Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.
Vali Atik, eşi Fulya Atik ile Şehit Polis
Hayrettin Şişman İlkokulunda 1073 numaralı sandıkta oy kullandı.
Seçimlerin, hayırlı olması temennisinde bulunan Atik, Siirt genelinde her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.
Atik, "Seçimlerin güven ortamı içerisinde huzur ve hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inanıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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