Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Vali Atik, eşi Fulya Atik ile Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulunda 1073 numaralı sandıkta oy kullandı.

Seçimlerin, hayırlı olması temennisinde bulunan Atik, Siirt genelinde her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

Atik, "Seçimlerin güven ortamı içerisinde huzur ve hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inanıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:12 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]