Türkiye Sandık Başında

Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Vali Güzeloğlu
, eşi Ayşe Güzeloğlu
ile merkez Yenişehir
ilçesi Ali Emiri
Ortaokulunda oyunu kullandı. Güzeloğlu, Türkiye
genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da huzur ve güven içerisinde oy verme işlemelerinin devam ettiğini belirtti.
Seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunan Güzeloğlu, oy verme işleminin sorunsuz, olaysız, büyük bir demokratik olgunluk içerisinde sürdüğünü söyledi.
Diyarbakır'da 1 milyon 48 bin seçmeninin 3 bin 646 sandıkta oy kullanacağını ifade eden Güzeloğlu, vatandaşların seçimleri huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını kaydetti.
Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Diyarbakır genelinde 15 bine yakın güvenlik görevlimiz hem sandık başlarında hem sandık bölgelerinde hem de genel güvenlik tedbirlerini almış durumda. Tüm önlemlerimizi aldık. Bu anlamda her türlü ihtiyaçlar, vatandaşlarımızın acil talep edeceği hastanelerimiz, diğer sosyal kurumlarımız da buna dönük hazırlıklarını ek ekipler ile yaptı. İnşallah hem ülkemiz hem ilimiz için güvenli ve huzurlu bir seçimi tamamlarız."