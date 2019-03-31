Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

41 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ailesiyle gelen Tahmazoğlu, 2030 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okulu gezerek vatandaşlarla sohbet eden Tahmazoğlu, huzurlu bir seçim olmasını temenni ederek, "31 Mart yerel seçimleri için oyumuzu kullandık. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı etsin. Bugüne kadar herkes sözünü söyledi. Son sözü halkımız söyleyecek. Çıkacak neticenin ülkemiz için, milletimiz için, halkımız için hayırlı olmasını ümit ediyoruz. Demokrasimizin en güzel tarafı herkesin oyuyla, halkın iradesine ortak olmasıdır. Onun için mutlaka herkesi oy kullanmaya, sandığa gitmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Herkes Binali Yıldırım Zannetti: Benzeri Meraklı Bakışlar Arasında Oy Kullandı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]