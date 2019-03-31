Türkiye Sandık Başında

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ailesiyle gelen Tahmazoğlu, 2030 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Okulu gezerek vatandaşlarla sohbet eden Tahmazoğlu, huzurlu bir seçim olmasını temenni ederek, "31 Mart yerel seçimleri için oyumuzu kullandık. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı etsin. Bugüne kadar herkes sözünü söyledi. Son sözü halkımız söyleyecek. Çıkacak neticenin ülkemiz için, milletimiz için, halkımız için hayırlı olmasını ümit ediyoruz. Demokrasimizin en güzel tarafı herkesin oyuyla, halkın iradesine ortak olmasıdır. Onun için mutlaka herkesi oy kullanmaya, sandığa gitmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Herkes Binali Yıldırım Zannetti: Benzeri Meraklı Bakışlar Arasında Oy Kullandı

Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi