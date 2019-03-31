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Türkiye Sandık Başında

41 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, oyunu kullandı.

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Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, oyunu kullandı.

Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, oğlu Mehmed Enes Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile oyunu kullanmak için Melikgazi ilçesindeki Özkar Özel Eğitim Uygulama Okuluna geldi.

Okul bahçesinde vatandaşların ve partililerin sevgi gösterileriyle karşılanan Büyükkılıç, onlarla sohbet etti.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Büyükkılıç, kabine geçerek oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Büyükkılıç, huzur ortamı içerisinde bir seçim kampanyası dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Sürece katkı sağlayan, demokratik olgunluk içerisinde bu çalışmaları sürdüren tüm siyasi partilere ve adaylara teşekkür eden Büyükkılıç, "Kayseri'mizin sağduyulu güzel insanlarına minnet duyuyorum. Kayseri'mize yakışan huzur ortamı içerisinde seçim çalışmaları tamamlandı. İsmimin açıklanmasından sonra gece gündüz demeden benim yanımda yer alan il başkanımız ve il ve ilçe yönetimlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, MHP'nin kıymetli il yönetimi ve ülkücü gençliğimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizler başkalarının eksikliğine ya da ucuz politika güderek yanlış söylemlerle insanların kafasını karıştıracak yaklaşımlara göre çalışma yapmadık. Yaptıklarımızı ifade ettik, yapacaklarımızı anlattık. İnanıyorum ki bu anlayış içerisinde kamuoyunun gönlünde yer bulduk. Allah nasip ederse 1 Nisan itibarıyla bizlere bu fırsatı verirlerse gece gündüz demeden 16 belediye başkanı kardeşimi de yanımıza alarak Kayseri'mizi bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımaya, marka şehir olan, cazibe merkezi olan, Anadolu'nun parlayan yıldızı olan Kayseri'mizi markalar şehri yapmak için çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:40 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, AK Parti, Güncel
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