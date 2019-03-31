Türkiye Sandık Başında

Diyarbakır
'da oy kullanmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar, evde sağlık hizmetleri ekiplerince sandıklara götürülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü
Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Fırat
Uykur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetlerinden yararlanan ancak sandığa gidemeyenleri oy kullanacakları okullara götürdüklerini, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için onlara destek olduklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla seçimden önce çalışmalara başladıklarını kaydeden Uykur, evde sağlık hizmetlerine kayıtlı 6 bin hastanın arandığını belirtti. Uykur, "Oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızdan 225'i sandıklara taşınıyor." diye konuştu.
Ekiplerce alınıp oy kullanacağı okula götürüldükten sonra tekrar evine bırakılan vatandaşlardan 72 yaşındaki Zülfikar Kahraman, verilen hizmet için teşekkür etti.
Kahraman, "Allah razı olsun devletimizden. 10 yıldır hastayım, devletimiz ilaçlarımı veriyor. Bugün de gelip beni oy kullanmak için okula götürdüler. Oyumu kullandım. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin." dedi.