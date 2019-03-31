Türkiye Sandık Başında
34 dakika önce
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan, oyunu Gölbaşı ilçesinde kullandı.
Saadet Partisi Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Doğan
, oyunu Gölbaşı ilçesinde kullandı.Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tercih yapmak için ailesiyle Gölbaşı ilçesindeki Bülent Göçer İlkokulu'na geldi.
Oyunu, 1095 numaralı sandıkta kullanan Doğan, "Hoşgörü ve saygı çerçevesinde bu seçim sürecini yürüttükleri için herkesi tebrik ediyorum. Umuyorum ki bugün hem ülkemizin hem insanlarımızın normalleşmesine uygun bir seçim sonucu çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Halil Adıgüzel
de aynı okuldaki 1088 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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