Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

34 dakika önce

KARABÜK/ Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya gelen yaşlı ve engelliler, oy kullanacakları sandıklara sandalyelerle taşındı.

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KARABÜK/ Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya gelen yaşlı ve engelliler, oy kullanacakları sandıklara sandalyelerle taşındı.

Safranbolu'da komşusunun yardımıyla oy kullanacağı okula gelen ve yürümekte zorluk çeken Ahmet Tombak, sandalyeye oturarak eşi Saime Tombak'ın yardımıyla 1104 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra tekrar sandalyeyle çıkan Tombak, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Saime Tombak da eşinin 19 yıldır felçli olduğunu söyledi.

Eşinin sürekli kendisini oy kullanmaya götürülmesini istediğini ifade eden Tombak, komşusunun yardımcı olmasıyla oyu kullandığını belirtti.

86 yaşındaki felçli Tahsin Kocabaş, hasta yatağıyla sandığa gitti

Düzce'de yaşayan 86 yaşındaki felçli Tahsin Kocabaş, hasta yatağıyla sandığa giderek oy kullandı.

Beyköy beldesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde oğlu Ahmet Kocabaş ile yaşayan Tahsin Kocabaş, yatağa bağımlı olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimi görevlilerince evinden alınarak ambulans ile Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokuluna getirildi.

Görevli personel ve çevredeki vatandaşların yardımıyla hasta yatağı ile okulun ikinci katına çıkarılan Kocabaş, 1363 numaralı sandığa gitti.

Sandık görevlilerince bilgilendirme yapılması sonrası oğlu ile birlikte kabine giden Kocabaş, seçimini yaparak oy zarfını sandığa attı.

Kocabaş, işlemin ardından ambulans ile evine götürüldü.

Babasının felçli olduğunu ve yatalak halde olduğunu aktaran Ahmet Kocabaş, "Babam felçli, evde bakım hizmeti alıyoruz. Bugün de sandık başına geldi, oyunu kullandı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:46 Kaynak: AA

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