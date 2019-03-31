Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

32 dakika önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Türkiye Sandık Başında, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'ndeki Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesinde 1336 numaralı sandıkta oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karacan, kasım ayında başlayan, uzun ve 4 ay süren seçim çalışmalarının sonuna gelindiğini söyledi.

Halkın bugün bir karar vermek için sandık başına gittiğini belirten Karacan, "En önemli şey, Türkiye'de seçimlerin huzurlu ve sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlanması." dedi.

Seçim bitince herkesin yan yana gelebilmesi gerektiğini anlatan Karacan, "Az önce diğer partinin büyükşehir belediye başkan adayı ile karşılaştık. Na kadar güzel. Demokrasi budur. İnsanların birbirine saygı göstermesi. Millet kararını verecek. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Avcı ise Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Salih Zeki Anadolu Lisesinde 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Avcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Seçim kampanyasını başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Avcı, "Kampanya dönemimiz özellikle Eskişehir'de güzel oldu. İnşallah Odunpazarı için, Eskişehir için, Türkiye için hayırlara vesile olur. Kampanya boyunca bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma ve Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Milletvekili, Eskişehir, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Herkes Binali Yıldırım Zannetti: Benzeri Meraklı Bakışlar Arasında Oy Kullandı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:20:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]