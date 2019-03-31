Türkiye Sandık Başında

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı.



Aksoy, ailesiyle oyunu kullanacağı 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi.



Oyunu 1103 numaralı sandıkta kullanan Aksoy'a, eşi Hülya ve oğlu Mehmet Erdoğan Aksoy eşlik etti.



Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aksoy, seçimlerin hem Türkiye'ye hem de Kocaeli'ye hayırlı olmasını diledi.



Şu ana kadar kentte üzücü herhangi bir hadise olmadığını ifade eden Aksoy, "Bazı sandıklarda tartışma olan konular var. Onlar da basit konular, olay niteliği taşımayacak boyuttaki konular. Dolayısıyla şu ana kadar Kocaeli'de seçim gayet huzurlu şekilde devam ediyor. Her noktada güvenlik tedbirlerimizi planladık. İnşallah olumsuz durum yaşamayız ve halkın iradesi sandığa yansır. Bazı mahalle muhtarlıklarında sorun yaşayabileceğini değerlendirdiğimiz bazı ilçelerimizde, daha hassas olabileceğini değerlendirdiğimiz noktalarda, daha etkin güvenlik tedbirlerimiz var." diye konuştu.



Vali Aksoy, daha sonra vatandaşlarla selamlaştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında

Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi