Türkiye Sandık Başında

Bursa'da ilçe belediye başkan adayları, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Bursa'da ilçe belediye başkan adayları, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.



Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, eşi ve kızlarıyla Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1242 numaralı sandıkta oy verdi.



Dündar, daha sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Osmangazi'de ve Bursa'da çok güzel bir ortamda seçim çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla kucaklaştık, hasbihal ettik ve projelerimizi anlattık. Halkımız bugün sandığa gidiyor. Takdir halkımızın. Son sözü vatandaş söyleyecek. Sandıktan inşallah Osmangazi, Bursa ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar çıkar." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin de oyunu ailesiyle geldiği Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulunda kullandı.



Şahin, "Vatandaşlık görevini yerine getirmek için tüm vatandaşlarımızı sandıklara oy kullanmaya davet ediyorum. Başta sandık görevlileri olmak üzere seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için mesai harcayan kolluk kuvvetlerimizden emeği geçen herkese kolaylık diliyor, teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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