Türkiye Sandık Başında

BOLU (AA) Bolu
'da, Cumhur İttifakı'nın AK Parti
Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
ile Millet İttifakı'nın CHP
Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan
oylarını kullandı.
Metin, oyunu Sağlık Mahallesi'ndeki Canip Baysal İlkokulu'nda kullandı.
Oy kullanacağı okula eşi Aynur Metin ile gelen Metin, okul girişinde vatandaşların tebriklerini kabul etti.
Metin daha sonra, eşiyle 1244 nolu sandığa giderek, kimliğini ve seçmen bilgi kağıdını sandık görevlilerine ibraz ettikten sonra oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Metin, zorlu seçim maratonunun sona erdiğini belirterek, "Dört aylık seçim maratonu bugün sona eriyor. Finişe akşam kim varacak onu hep beraber göreceğiz ama umuyoruz ki Cumhur İttifakı'na vatandaşımızın ciddi bir teveccühü olacak. Sandıktan bu sonuç çıkacak, buna yürekten inanıyoruz." dedi.
Özcan da ailesiyle oyunu Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.
Oy kullanacağı okula eşi Meral ve oğlu Can Özcan
ile birlikte gelen Özcan, 1090 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Açıklamasında seçim çalışmaları kapsamında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Özcan, "Keşke şunu da yapsaydık dediğimiz bir şey de kalmadı. Ben gerçekten Bolu'yu seviyorum. İnşallah Bolu'muza hayırlı bir netice çıkar. Ben umutluyum. Bu akşam sandıklar açıldığında Bolu'nun yeni belediye başkanı olacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.