Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde engelli vatandaşlar, evine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.

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Beypazarı ilçesinde engelli vatandaşlar, evine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.

Oyunu seyyar sandıkta kullanan yürüme engelli Feridun Doğan, yaptığı açıklamada, "Demokrasinin gereği olarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim." dedi.

İlçede yaşayan 93 yaşındaki Emine Dudu Varol da ilk defa seyyar sandıkta oyunu kullandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Seyyar sandık için ilçede 11 vatandaşın başvurduğu, bu kişilerin evlerine gidilerek oylarının kullandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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