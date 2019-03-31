Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Karabük Valisi Fuat Gürel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Karabük
Valisi Fuat Gürel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Karabük Anayasa İlkokulu'nda 1155 numaralı sandıkta eşi Özlem Aras Gürel ile oy kullanan Vali Gürel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Bütün kamu kurumları olarak vatandaşın rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için çalıştıklarını anlatan Gürel, "Vatandaşımızın sağlıklı, güvenli bir şekilde sandığa gidip oy kullanabilmesi için bin 171 polis ve jandarma görevinin başında. 761 sandıkta, seçim kurullarıyla beraber, sandık görevlileriyle beraber seçimin güvenli bir şekilde yapılması için gayret gösteriyorlar. Hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyenlere de yardımcı olunuyor. Allah'a şükür süreç şu ana kadar sorunsuz devam etti. İnşallah sorunsuz bir şekilde de bitecek." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:44 Kaynak: AA
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