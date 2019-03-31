Türkiye Sandık Başında

Muğla
ve ilçelerindeki yerleşik yabancılar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Fethiye
ilçesi Ölüdeniz Mahallesi
'nde yaşayan seçmenler, sabah oy kullanacakları yerlere geldi. Ölüdeniz İlk ve Ortaokulu'na gelenler, listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol edip oylarını kullandı.
İngiliz asıllı Susan Kasım (37), 8 yıldır Türkiye
'de yaşadığını, Fethiye'yi çok sevdiğini söyledi.
Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Kasım, "Burada çok mutluyum. Türkiye'de ikinci defa oy kullandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi. Marmaris
ilçesinde Rusya
, Ukrayna
başta olmak üzere Avrupa
'nın çeşitli ülkelerinden yerleşik yabancılar da oy kullandı.
Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alena Topçu, Marmaris'te üyelerinin büyük çoğunluğunun Türk vatandaşlığına geçtiğini, demokratik ve özgür şekilde oylarını kullandıklarını ifade etti. Bodrum
ilçesinin Bitez
Mahallesi'ndeki okullarda da yerleşik yabancılar oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.