Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Vali Dağlı, eşi Nurgül Dağlı ve çocuklarıyla Demetevler Mahallesi
'ndeki Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu'na gelerek sandık görevlileriyle sohbet etti.
Oy verme işlemiyle alakalı bilgi de alan Dağlı, daha sonra kabine geçerek oyunu kullandı. Vali Dağlı, oy zarfını 1154 numaralı sandığa attı.
Vatandaşlarla da sohbet eden Dağlı, seçimin hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:52 Kaynak: AA
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