Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Dağlı, eşi Nurgül Dağlı ve çocuklarıyla Demetevler Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'na gelerek sandık görevlileriyle sohbet etti.

Oy verme işlemiyle alakalı bilgi de alan Dağlı, daha sonra kabine geçerek oyunu kullandı. Vali Dağlı, oy zarfını 1154 numaralı sandığa attı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Dağlı, seçimin hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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