Türkiye Sandık Başında
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesi bağımsız belediye başkan adayı
Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Anastasia Petrova Çetinkaya (35), oyunu kullanmak için Güllerpınarı Mahallesi'nde Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
Burada 1053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye ve Alanya'ya hayırlı bir seçim olması temennisinde bulundu.
Seçimde umudunun büyük olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Bu yola kazanmak için çıktık ama ne olursa olsun kararı halk verecek. Biz 31 Mart'tan sonra da Alanya için çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu yola Alanya ve Türkiye
için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:53 Kaynak: AA
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