Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Düzce'de siyasi partilerin Belediye Başkan adayları oylarını kullandı.

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Düzce'de siyasi partilerin Belediye Başkan adayları oylarını kullandı.

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki Konuralp Ortaokulu'na gelerek sandık görevlilerine kolaylık diledi.

Özlü, oyunu kullandıktan sonra 1313 numaralı sandığı zarfını attı.

Gazetecilere açıklama yapan Özlü, "Bugün bir demokrasi şöleni yapıyoruz, sandıklarda oy kullanacağız. Son söz milletin. Bugüne kadar hep biz konuştuk, bugün millet konuşacak, karar milletindir." diye konuştu.

- Erdoğan Bıyık

MHP Düzce Belediye Başkan adayı Erdoğan Bıyık da İsmetpaşa Ortaokulu'nda aile üyeleriyle oyunu kullandı.

Sandık görevlileriyle selamlaşan Bıyık, seçimlerin Düzce'ye hayırlı olmasını diledi.

Ömer Küçük

Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı Ömer Küçük ise oyunu kullanacağı Cumhuriyet İlkokuluna gelerek sandık görevlilerine kolaylık diledi.

Oyunu kullanan Küçük, 1116 numaralı sandığa zarfını attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Güncel
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