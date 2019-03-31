Türkiye Sandık Başında
53 dakika önce
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, oyunu kullandı.
Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek
, oyunu kullandı.
Şimşek, oyunu Şahin Sevin İlkokulu'ndaki 1180 numaralı sandıkta kullandı.
Çıkışta açıklama yapan Şimşek, seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Gölbaşı halkının teveccühü belli, hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.
Şimşek, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: AA
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